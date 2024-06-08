Екіпажі українських дронів не вражаються, вистежуючи російські військові мотоцикли.

На відео, знятому українським підрозділом безпілотників, зображений один із броньованих штурмових мотоциклів російських військових із грубим камуфляжем навколо привареного захисту від дронів.

Як пише Forbes, це був не зовсім двоколісний еквівалент російських незграбних "танків-черепах" у металевому корпусі, але він був близький до цього - і майже напевно мав ті ж самі недоліки, що й танки-черепахи: погану мобільність і оглядовість.

Щойно український дрон помітив квадратний замаскований мотоцикл, який безтурботно їхав ґрунтовою дорогою серед білого дня, результат був майже зумовлений. Вибухонебезпечний дрон із видом від першої особи української ударної групи Apachi FPV переслідував мотоцикл і підірвав його.

Відео дня

"Можливо, гонщик або гонщики не бачили дрона, що наближався. Досить складно щось побачити крізь громіздкі металеві клітки, які російські екіпажі приварюють до нових бойових мотоциклів у відчайдушній спробі захистити їх від безпілотників FPV. Ймовірно, ще складніше, коли ці клітки загорнуті в камуфляж", - пише аналітик.

Втративши величезну кількість бронетехніки на Україні, російські військові відчайдушно потребували транспортних засобів і почали скуповувати недорогі китайські гольф-кари, а також китайські та білоруські мотоцикли для бездоріжжя.

Солдати їздили на легких чотириколісних транспортних засобах і ще більш легких двоколісних транспортних засобах, принаймні, з часів Першої світової війни.

Сто років потому російські військові, які відчувають дедалі більшу нестачу транспортних засобів, відродили цю ідею - але тільки тому, що у них було мало іншого вибору. Ідея полягала в тому, щоб мотовійська під'їхали до українських позицій швидше, ніж українці встигли відреагувати. Опинившись на відстані стрілецької зброї, мотоциклісти б спішилися і розпочали бій.

На практиці мотоцикли не були ані достатньо маленькими, щоб уникнути виявлення українськими дронами-розвідниками, ані достатньо швидкими, щоб ухилятися від ударів вибухових FPV-дронів. Коли на початку минулого місяця російські мотоциклісти атакували позиції, займані українською 79-ю десантно-штурмовою бригадою, росіянам "били по зубах" дрони, заявили в бригаді.

За кілька тижнів після того, як перші мотоциклетні загони вирушили в бій, дехто з тих, хто вижив, почав встановлювати на свої засоби клітки для захисту від дронів, по суті, копіюючи практику, що перетворила деякі російські танки на танки-черепахи з посиленою бронею.

Але 40-тонний танк із 1000-сильним двигуном справляється з додатковою бронею набагато краще, ніж 200-фунтовий 100-сильний мотоцикл для бездоріжжя.

"Росіяни, схоже, посилюють свою помилку, додаючи камуфляж до броні каркаса деяких мотоциклів, що погіршує видимість для гонщиків, а також їхню мобільність. Гірше того, камуфляж погано спроектований, адже він на російському військовому мотоциклі, враженому ударною групою Apachi FPV, насправді підкреслював квадратну форму каркаса мотоцикла, змушуючи мотоцикл виділятися на ландшафті, а не зливатися з ним", - наголошується в статті.

Російські танки-черепахи

Російські танки-черепахи для розмінування продовжують розвиватися, але недостатньо швидко, щоб врятуватися від атак. Завдяки дедалі небезпечнішим українським FPV-дронам та іншим важким боєприпасам, їх вдається успішно "мінусувати".

Як пише Forbes, серед усіх танків-черепах, є один, який можна назвати найбільш досконалим - це танк на базі 41-тонного чотиримісного Т-62. Він уперше з'явився на сході України на початку квітня.

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