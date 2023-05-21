Росіяни на тлі саміту G7 намагаються тримати напругу

Росіяни на тлі саміту "Великої сімки" посилили розвідку дронами в Україні. Існує небезпека ракетної атаки по українських містах.

"Вчора під вечір (20 травня - УНІАН) ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Стало два підводні човни, два ракетоносії - це вісім ракет типу "Калібр". Вони намагаються тримати напругу. Ворог завжди під час значущих світових подій, як саміт G7, намагається нарощувати напругу, а потім, цілком ймовірно, застосування ракетної атаки, як реакція на тиск світової спільноти на країну-агресора", – розповіла начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

При цьому вона зазначила, що активізувалися російські дрони в ніч на 21 травня – застосовувалися і розвідувальні, і ударні. Водночас військові на півдні знищили п'ять дронів, з них два – розвідувальні.

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За словами Гуменюк, росіяни активно ведуть розвідку в очікуванні українського контрнаступу - вони шукають українські системи ППО та інші об'єкти для атак.

Втрати Росії в Україні станом на 21 травня - останні новини

Російські окупанти на ранок 21 травня зосередили свої зусилля на Авдіївському, Бахмутському, Куп'янському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. За добу відбулися 53 бойових сутички, а найгарячішими точками залишаються Мар'їнка і Бахмут.

При цьому загальні втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення вже склали приблизно 203160 загарбників. Лише за добу 20 травня ЗСУ знищили 21 дрон оперативно-тактичного рівня, а всього - 2822 дрони.

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