Підтверджень тому, що росіяни взяли ще кілька сіл, наразі немає.

Російські окупанти захопили населений пункт Ласточкине на захід від Авдіївки 26 лютого після виведення українських військ із цього району.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). На кадрах з геолокацією, опублікованих 26 лютого, видно, що російські війська увійшли в південно-східну частину Північного (на захід від Авдіївки). Аналітики зазначили, що російські воєнкори стверджують начебто окупанти повністю захопили Північне і Тоненьке та увійшли на східну околицю Орлівки, однак ISW не побачив візуального підтвердження цих тверджень.

У звіті наголошується, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового і Бердичів та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського і Невельського.

Відео дня

Аналітики повідомили, що на північний захід від Авдіївки діють російський повітряно-розвідувальний загін "Чорні гусари" 15-ї мотострілецької бригади і частини 114-ї мотострілецької бригади "ДНР". А в районі Степового - підрозділи російської 1-ї окремої мотострілецької бригади "Слов'янська".

Нагадаємо, вчора пізно ввечері з'явилася інформація від проекту DeepState, в якій стверджувалося, що російські війська окупували ще два населені пункти, розташовані неподалік Авдіївки. Йшлося про Степове та Північне Донецької області. Вони розташовані недалеко від Ласточкиного.

Відхід ЗСУ з Ласточкиного

Представник Таврійської групи військ України Дмитро Лиховій заявив 26 лютого, що ЗСУ відійшли з Ласточкиного і зайняли оборонні позиції на лінії Орлівка-Тоненьке-Бердичі.

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