Російські окупанти захопили населений пункт Ласточкине на захід від Авдіївки 26 лютого після виведення українських військ із цього району.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). На кадрах з геолокацією, опублікованих 26 лютого, видно, що російські війська увійшли в південно-східну частину Північного (на захід від Авдіївки). Аналітики зазначили, що російські воєнкори стверджують начебто окупанти повністю захопили Північне і Тоненьке та увійшли на східну околицю Орлівки, однак ISW не побачив візуального підтвердження цих тверджень.
У звіті наголошується, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового і Бердичів та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського і Невельського.
Аналітики повідомили, що на північний захід від Авдіївки діють російський повітряно-розвідувальний загін "Чорні гусари" 15-ї мотострілецької бригади і частини 114-ї мотострілецької бригади "ДНР". А в районі Степового - підрозділи російської 1-ї окремої мотострілецької бригади "Слов'янська".
Нагадаємо, вчора пізно ввечері з'явилася інформація від проекту DeepState, в якій стверджувалося, що російські війська окупували ще два населені пункти, розташовані неподалік Авдіївки. Йшлося про Степове та Північне Донецької області. Вони розташовані недалеко від Ласточкиного.
Відхід ЗСУ з Ласточкиного
Представник Таврійської групи військ України Дмитро Лиховій заявив 26 лютого, що ЗСУ відійшли з Ласточкиного і зайняли оборонні позиції на лінії Орлівка-Тоненьке-Бердичі.