Плетенчук розповів про головні проблеми півострова.

Росіяни, ймовірно, поновили використання залізничної гілки незаконно збудованого Кримського мосту і перекидають на півострів пальне, що в Криму зараз у дефіциті. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, у Криму наразі дві основні проблеми – паливо та вода.

"Там складнощів вистачає, насправді. Нещодавно з’явилася інформація, яку наразі підтвердити не можу, про те, що вони почали використовувати Кримський міст, як раз з метою перекидання палива", - сказав Плетенчук.

Він пояснив, що це відбувається через ураження залізниці на тимчасово окупованій частині півдня України. Наразі відомо, за словами військового, що принаймні у цивільного населення півострова є проблеми з паливом.

"Звісно, військові теж не з космосу паливо те беруть і відповідно може це торкнутися тих безпосередньо і підрозділів, які виконують завдання. Тому, перша проблема – це звісно з паливом. Друга проблема, звісно, з водою. Посушливе літо чергове, теж дається взнаки не тільки у сільському господарстві, а й побуті. Крім того, періодично в Криму щось вибухає. Вибухає звісно на військових об'єктах", - каже речник ВМС.

Він додав, що під час таких вибухів супутніх жертв серед цивільного населення немає.

Як писав УНІАН, керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти поновили перекидання вантажів військового призначення залізничною гілкою Кримського мосту, що вже давно не експлуатується за таким призначенням через раніше отримані пошкодження.

За словами Андрющенка, транспортування розпочалося через проблеми зі сполученням через тимчасово окуповану частину Запорізької області, де понад місяць не працює залізниця.

