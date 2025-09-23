У ворога проблеми через непрацюючий понад місяць залізничний шлях на Запоріжжі.

Російські окупанти поновили перекидання вантажів військового призначення Кримським мостом, який, як неодноразово повідомляли експерти та військові, майже не експлуатується за таким призначенням через пошкодження, які раніше були завдані Силами оборони України. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

Він оприлюднив фото, на якому можна побачити потяг, що пересувається залізничною частиною моста.

"Кримський міст. Фіксуємо перекидання військових вантажів", - заявив він.

Відео дня

Андрющенко пояснює, що транспортування через Кримський міст розпочалося через проблеми зі сполученням через тимчасово окуповану частину Запорізької області.

"Через непрацюючий понад місяць залізничний шлях через окуповану Запорізьку область росіяни змушені повернутись до військової експлуатації мосту. Що знову перетворює його не просто на "тотем", але військову ціль", - наголосив керівник центру.

Як РФ охороняє Кримський міст - подробиці

Як писав УНІАН, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що російські окупанти дуже ретельно охороняють Кримський міст. Водночас, за його даними, залізнична гілка, що пролягає мостом, може не витримати важку техніку, тому її таким чином не перекидають на територію тимчасово окупованої АРК. Це було проблематичним через пошкодження, які раніше зазнав міст.

Речник розповідав, що автомобільною частиною незаконно пересувається "умовно цивільне населення".

За словами Плетенчука, Кримський міст має критичне значення для Кремля, не настільки інфраструктурне, наскільки ідеологічне. Водночас він додав, що міст, окрім транспортної гілки, має ще й енергетичну.

Вас також можуть зацікавити новини: