За словами міністра оборони Нідерландів, економіка Росії вже перейшла на "воєнні рейки".

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що українським захисникам не вистачає на фронті снарядів. За її словами, незабаром партнери країни мають вирішити цю проблему.

"Ми дуже добре знаємо про скрутну ситуацію на фронті, про те, що військовим не вистачає боєприпасів. Але я думаю, що ми цього досягнемо. Я розумію і важливість протиповітряної оборони, оскільки Росія змогла використати велику кількість ракет, безпілотників, а також авіаційних бомб, від яких Україні доводиться захищати свої міста, своїх громадян і свою критичну інфраструктуру", - відповіла вона в інтерв'ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, яка зброя потрібна ЗСУ для перемоги.

Оллонґрен додала, що економіка Росії перейшла на "воєнні рейки", через що під час її візиту до України обговорювалися можливості збільшення виробництва зброї саме в нашій державі.

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Також вона зауважила, що дуже важливо постійно відвідувати Україну. За словами міністра, це був її п'ятий візит до країни, крайнього разу вона приїхала в Дніпро.

"Це було лише 2 тижні тому, а от кілька днів тому по Дніпру вдарили ракетою, були жертви. І, звісно ж, це надзвичайно впливає на український народ. І надзвичайно важливо бачити, як український народ бореться. Я дійсно дуже захоплююся мужністю та стійкістю українського народу, українських військових", - наголосила політик.

Вона згадала, що під час її візиту почався період масованих повітряних атак РФ по Києву та інших містах. Міністр відзначила, що це та реальність, в якій зараз живуть українці кожного дня.

"Мені важливо привезти цю інформацію до Нідерландів, показати людям, що це за війна, за що насправді вона йде, а також що Україна так відчайдушно потребує більшої кількості боєприпасів, більше протиповітряної оборони, бо російська агресія триває і далі посилюється", - підкреслила Оллонґрен.

Ситуація на фронті: останні новини

Раніше Сили оборони півдня повідомили, що на лівому березі Дніпра ворог значно активізувався. Там армія РФ понад втричі збільшила кількість штурмів.

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили один штурм, успіху не мали. На лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог активізувався, збільшивши до 16 кількість добових штурмових груп. Зазнавши втрат, вже звично ретирувалися. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - зазначали у повідомленні.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, де зараз в Україні складно на фронті. За його словами, зараз армія РФ веде наступ вдень та вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. Таким чином ворог хоче вийти на адмінкордон Донецької області.

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