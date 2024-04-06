За словами Кайси Оллонгрен, під час її візиту в Київ обговорювалися можливості збільшення виробництва в Україні.

Для збільшення виробництва зброї для України Нідерланди мають працювати над усіма можливими варіантами. Про це в інтерв’ю Укрінформу сказала міністр оборони цієї країни Кайса Оллонгрен.

За її словами, Нідерланди нині активно співпрацюють з місцевими виробниками, аби переконатися, що вони збільшують виробництво, що відкриваються нові виробничі лінії, а також здійснюють спільні закупівлі, які становлять великі замовлення для України.

Міністр також зазначила, що під час її візиту в Київ з-поміж іншого обговорювалися можливості збільшення виробництва в Україні.

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"Ми повинні працювати над виробництвом в Україні, ми повинні працювати над виробництвом в Європі, Сполучених Штатах, інших країнах. Ми також маємо подивитись, чи можливо знайти більше запасів, які можна використати. Тож працюємо над усіма можливими варіантами", - підкреслила Оллонгрен.

Військова допомога Україні - останні новини

В ГУР заявили, що F-16 не надійшли вчасно - Україна ще не отримала західні винищувачі, а Росія вже готова їм протистояти. Про це пише Politico з посиланням на високопоставлених офіцерів розвідки.

Один із них зазначив, що часто Україна просто не отримує системи озброєння в той час, коли вони їй потрібні - вони з’являються, коли вони вже не актуальні.

Також УНІАН повідомляв, що Німеччина терміново передасть Україні тисячі снарядів. Про це розповів глава ситуаційного центру України при міноборони Німеччини генерал Крістіан Фройдінґ.

За його словами, ухвалено рішення постачати боєприпаси Києву в три етапи, і ця поставка буде виконана в рамках першого з них. При цьому на другому етапі Німеччина буде підтримувати ініціативу Чехії з закупівлі снарядів для України.

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