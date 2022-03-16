Українські дипломати докладуть максимум зусиль, щоб кожна особа, причетна до злочинів проти України, була покарана.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що бомбардування будівлі драматичного театру у Маріуполі - це черговий воєнний злочин режиму президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це йдеться у заяві міністерства, оприлюдненій речником МЗС Олегом Ніколенком у соціальній мережі Facebook.

"У результаті бомбового удару була зруйнована центральна частина будівлі театру, багато людей опинилося під завалами. Наразі неможливо встановити точну кількість постраждалих через триваючі обстріли. Завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, Росія скоїла черговий воєнний злочин", - наголошується у заяві.

"Цей злочин було скоєно в той час, коли президент Міжнародного суду ООН зачитувала наказ, який зобов‘язав Росію негайно припинити всі військові дії на території України", - відзначили в МЗС.

У зв'язку з цим сказано, що режим президента РФ Володимира Путіна вже давно перетнув межу людяності.

"Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших злочинів проти українців, була покарана", - наголошується у заяві.

"Закликаємо міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію, аби зупинити звірства російської армії в Україні, а також продовжувати надавати нашій державі підтримку задля захисту українського народу", - сказано у заяві МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, російський літак скинув бомбу на будівлю Драматичного театру у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів.

Уламками завалило вхід у бомбосховище і через обстріл, що триває, наразі відсутня інформація про постраждалих.