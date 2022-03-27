Раніше комендантська година в області тривала з 20.00 до 6.00 / фото REUTERS
На Кіровоградщині змінили тривалість комендантської години.
Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович у Telegram.
"Відсьогодні в Кіровоградській області змінюється тривалість комендантської години", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, тепер вона триватиме з 21.00 до 6.00. Раніше комендантська година в області тривала з 20.00 до 6.00.
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