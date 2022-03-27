У Київській області в понеділок, 28 березня, комендантська година триватиме до 6:00 ранку.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в соціальній мережі Facebook.
"По всій Київській області з 27 по 28 березня вводиться комендантська година з 20:00 до 6:00", - йдеться в повідомленні.
У цей час не можна виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).
Також в цей час магазини, аптеки, АЗС не працюватимуть.
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