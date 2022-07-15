Офіційна версія пожежі, за словами російських окупантів, – горіння селітри.

У тимчасово окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області знову чути "хлопки" - ймовірно, детонують ворожі боєприпаси.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Про "салюти" в ніч на п'ятницю, 15 липня, повідомили мешканці окупованого міста.

Офіційна версія пожежі, за словами російських окупантів, – горіння селітри.

Нагадаємо, така ж версія від окупантів звучала, коли сталися вибухи боєприпасів у Новій Каховці.

Зазначимо, що підтвердження з боку ЗСУ про те, що вони вдарили по складах на Луганщині, наразі не було.

Раніше повідомлялося, що почалися бої з російськими окупантами на околицях Луганської області.

Кілька днів тому ЗСУ уже завдавали удару по російських складах в Кадіївці Луганської області. На знімку було видно дим над штабом російських військових. При цьому наголошується, що спалахнула і стоянка техніки окупантів навколо штабу.

До цього також вибухи були відразу в декількох тимчасово окупованих містах Луганської та Донецької областей. Горіли склади боєприпасів і шахта в Донецьку - жителі повідомляли детонацію припасів і "феєрверки".

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