Українські артилеристи успішно продовжують знищувати ворожі склади з боєприпасами в глибокому тилу рашистів.

Сьогодні зранку знову почалися бої з російськими окупантами на околицях Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Жителі загарблених територій починають усвідомлювати неминучість повернення окупованих населених пунктів під контроль України", - зазначив він.

Також Гайдай нагадав, що українські артилеристи успішно продовжують знищувати ворожі склади з боєприпасами в глибокому тилу рашистів.

"Це уповільнило російські наступи, кількість обстрілів також зменшилася. Населення окупованих територій вже у передчутті деокупації і почало "прокидатися" від "солодких переможних промов" пропагандистів. Зранку знову почалися бої на околицях області, Білогорівка та Верхньокам‘янка тримають оборону", - повідомив він.

Раніше Гайдай повідомляв, що російські окупанти стягують війська поблизу смт. Білогорівка Сеєвєродонецького району.

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