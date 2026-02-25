Британії, можливо, доведеться вивести війська з Естонії чи Кіпру для розгортання в Україні, - The Times

Британські сили в Естонії призначені для стримування російської агресії на східному фланзі НАТО.

Аби розгорнути бригаду військових в Україні після укладення потенційної мирної угоди, Велика Британія, імовірно, буде змушена вивести свої сили з Естонії та Кіпру. Про це з посиланням на оцінки високопоставлених представників оборонного відомства пише видання The Times.

Автори матеріалу нагадують, що, за словами українського президента Володимира Зеленського, Британія і Франція зобов'язалися надіслати до України по 5000 військовослужбовців у разі укладення мирної угоди з Росією. Однак Лондон не має достатніх ресурсів для виконання цієї обіцянки. Внутрішнє планування Міністерства оборони передбачає набагато менш масштабне розгортання військ.

"Реалістично, відправка 5000 військових означає, що нам потрібно мати загалом 20 000. Щоб досягти таких цифр, нам доведеться вивести війська з країн Балтії або Кіпру. Це не буде ідеальним варіантом. Якщо це країни Балтії, це просто відкриє нам ще один фронт. А Кіпр має надзвичайно важливі можливості. Ми могли б відправити 5000 солдатів лише на рік і дати їм зброю, з якою вони могли б ходити. Але у них не було б нічого, на чому вони могли б їздити", – пояснив неназваний співрозмовник журналістів у оборонному відомстві.

Видання пояснює, що для утримання на території України 5 тисяч британських військових, потрібно щонайменше 15 000 солдатів. Це включає 5000 солдатів, які готуються до розгортання, і 5000 солдатів, які відновлюються. Решта ж виконуватиме "допоміжну функцію". Мова про сприяння переміщенню спорядження або проведення спеціальних тренувань, пов'язаних з розгортанням.

Британські війська в Естонії та на Кіпрі

Зараз на території Естонії дислокується близько 800 британських військових в рамках операції "Кабріт". Вони призначені для стримування російської агресії на східному фланзі НАТО.

"Ми маємо давні зобов'язання перед Естонією щодо надання військ в рамках посиленої передової присутності НАТО, і це не змінилося", – зауважив представник Міноборони.

Також британські солдати є на території Кіпру. Джерела видання пояснили, що ці сили "акліматизувалися в цьому районі і їх передислокація не буде стратегічно вигідною".

Розгортання західних військ в Україні

Минулого тижня Франція та Британія підписали угоду, згідно з якої допоможуть у підготовці української армії та контролюватимуть будівництво "захищених об'єктів" для зберігання зброї та військового обладнання, які можуть бути використані для підтримки оборони України. Зі слів Зеленського, обидві країни виділять по 5 тисяч військових.

Автори матеріалу зазначають, що план щодо розміщення британських та французьких військ в Україні розробляється у штабі в Парижі. Планувальників відправили до України, аби вони оцінили, які підрозділи буде доцільно розгорнути. Окремо зазначається, що будь-яке розгортання військ буде потребувати схвалення парламенту Британії та рішення міністрів.

Журналісти нагадали, що навесні минулого року адмірал Тоні Радакін, колишній начальник штабу оборони, запитав своїх європейських, чи можуть вони сформувати 64-тисячний контингент для відправки в Україну в разі підписання угоди про мир. Тоді Британія була готова виділити 10 тисяч солдатів, але згодом цифру зменшили. Зараз у регулярній армії країни приблизно 71 тисяча навчених військових.

Міністри оборони країни Європи вважають, що досягти позначки в 64 осіб неможливо. На їхню думку, навіть колективні сили чисельністю 25 000 військовослужбовців "будуть великим зусиллям для спільних дій".

Західні військові в Україні: інші новини

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що прагне стати першим очільником оборонного відомства, який розгорне британські війська в Україні після досягнення мирної угоди.

Своєю чергою, заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Максим Жорін вважає, що європейських військ в Україні не буде. На його думку, західним країнам не вистачить рішучості для розгортання своїх бригад.

"Я навіть більше скажу, їм сьогодні навіть тим офіцерам і солдатам більшості тих країн, наших партнерів, заборонено наближатися до прифронтових регіонів наших. У них є конкретна заборона", – додав військовий.

