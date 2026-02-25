Новий прямий поїзд з’єднає три чарівні скандинавські міста вже цього літа

Новий рейс курсуватиме щодня в обох напрямках.

Скандинавія цього літа стане ще доступнішою для мандрівників. Шведський оператор Snälltåget запускає новий прямий залізничний маршрут, який зʼєднає Мальме, Гетеборг та Осло.

Про це повідомляє Time Out. Старт перевезень запланований на 15 червня – саме на початок туристичного сезону.

Новий рейс курсуватиме щодня в обох напрямках. Потяг вирушатиме з Мальме до столиці Норвегії, проходячи через західне узбережжя Швеції. Для пасажирів передбачено ресторанний вагон Krogen на всіх рейсах, що відправляються з Мальме.

Як зазначається, північний рейс відправлятиметься з центрального вокзалу Мальме о 6:38 ранку та прибуватиме до Осло о 13:13. У зворотному напрямку потяг вирушатиме о 14:48 і прибуватиме до Мальме о 21:25.

Маршрут пролягатиме мальовничим узбережжям Західної Швеції із зупинками в Лунді, Гельсінборзі, Гальмстаді, Варберзі, Тролльгеттані, а також у норвезьких містах Сарпсборг і Фредрікстад. Хоча поїзд не зупинятиметься на центральному вокзалі Гетеборга, пасажири зможуть скористатися приміськими електричками Västtrafik із Мельндаля або Гамлестадена, через які проходить маршрут.

Зручні пересадки та доступні квитки

У Мальме передбачені зручні пересадки на інші популярні напрямки – зокрема до Копенгагена, Гамбурга та Берліна. Таким чином, новий маршрут може стати частиною більш масштабної подорожі Північною Європою.

Квитки вже доступні у продажу на дати до 28 жовтня. Стартова ціна становить 149 шведських крон – приблизно 14 євро, що робить поїздку конкурентною альтернативою авіаперельотам, звертає увагу Time Out.

Нові поїзди на туристичних напрямках

Нагадаємо, в Японії з 24 квітня 2026 року почне курсувати прямий поїзд Gran Tenku від компанії Nankai Electric Railways до священного буддійського храмового поселення Коясан. Маршрут пролягатиме від станції Намба в Осаці до станції Гокуракубасі в префектурі Вакаяма.

Потяг складатиметься з чотирьох вагонів, кожен з яких матиме свої відмінні риси. Так, пасажирам, що забронювали квитки в четвертий вагон, залежно від часу поїздки запропонують сніданок, обід або полуденок від шеф-кухаря Ацусі Мотокави. Поїздка триватиме 90 хвилин, заплановано два рейси на день туди і назад.

