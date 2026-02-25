Зеленський провів телефонну розмову з Трампом та розкрив її деталі

За його словами, на дзвінку також були Віткофф і Кушнер.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із американським лідером Дональдам Трампом питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть на двосторонній зустрічі.

"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Були на дзвінку також представники Президента Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни", - написав він.

За його словами, ця зима - найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які є змога закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя.

Відео дня

"Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також - про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну", - додав Зеленський.

Перенесення переговорів

Тим часом росЗМІ повідомляють, що тристороння зустріч за участю Москви, Вашингтона та Києва перенесена на початок березня, а місце її проведення зараз узгоджується.

Вони стверджують, що на зустрічі Україна-США-Росія планували обговорити обмін полоненими, гуманітарні питання та безпеку, включаючи ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Також йшлося про параметри можливого перемир'я, гарантії безпеки та підготовку подальшої "дорожньої карти" переговорів. Окремо - економічна підтримка та відновлення України.

Мирні переговори - останні новини

Варто зазначити, що Зеленський на вчорашній прес-конференції заявив, що очікує на проведення такої зустрічі через сім-десять днів після підготовчих двосторонніх зустрічей у Женеві.

Він не вважає, що завтра вдасться вирішити проблемне питання територій.

Вас також можуть зацікавити новини: