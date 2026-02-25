Заправка американських авіаносців триває до 6 років: причина вас здивує

Плавучі міста десятиліттями патрулюють океан без зупинок.

Коли йдеться про авіаносці США, слово "заправлення" звучить доволі умовно. Це не звичайне поповнення запасів пального, а складна й глибока модернізація судна. Фактично корабель проходить масштабне оновлення, тому весь процес триває кілька років, про це пише видання BGR.

Як розповідається у матеріалі, сучасні авіаносці не заправляють бензином чи дизелем, як звичайні кораблі. Вони працюють на ядерній енергії. Саме тому можуть перебувати в морі десятиліттями без звичайної дозаправки. Але приблизно раз на 25 років їм усе ж потрібно "оновлення" – і цей процес займає до шести років.

Йдеться не лише про заміну ядерного палива. Насправді корабель майже повністю модернізують. Така процедура називається Refueling and Complex Overhaul – тобто "перезаправлення та комплексна модернізація".

Авіаносець ставлять у сухий док на спеціальній верфі у Вірджинії – це єдине місце у США, яке може виконувати такі роботи. Спершу реактори повністю охолоджують і вимикають, потім корабель перевіряють на зношеність, демонтують старе ядерне паливо та встановлюють нове.

Оскільки реактори вимикають лише раз за весь "життєвий цикл" корабля, військові користуються нагодою і оновлюють інші системи. Змінюють застаріле програмне забезпечення, радари, електроніку, системи управління. Іноді навіть використовують деталі, надруковані на 3D-принтері.

Заправлення авіаносця коштує мільярди

Оновлення авіаносця USS George Washington було настільки масштабним, що загальний час робіт склав 26 млн годин – це якби одна людина безперервно працювала майже 3 000 років. Контракт на модернізацію, підписаний у 2017 році, становив приблизно $2,8 млрд доларів. Це дуже велика сума, але будівництво нового такого корабля коштує близько $13 млрд. Тому витратити майже $3 млрд, щоб авіаносець міг служити ще понад 20 років, вважається доцільним.

Оскільки програма "заправки" триває роками, ВМС США по черзі відправляють кораблі на оновлення, щоб інші в цей час залишалися в строю. До того ж у країні є лише одна верф, яка може виконувати такі роботи, і одночасно вона здатна прийняти не більше двох авіаносців.

Раніше УНІАН спростовував фейк про те, що на носі авіаносця USS Abraham Lincoln нібито встановлено 30 тонн золота. Насправді якірі пофарбовані в золотий колір, але зроблені зі сталі і важать по 27 тонн кожен. Колір – це символ почесної нагороди Retention Excellence Award, а не масив дорогоцінного металу.

Також чому на авіаносці USS Abraham Lincoln ніколи не служать бійці елітного підрозділу. Ці солдати армії спеціально навчені для сухопутних операцій, а авіаносець – корабель ВМС, де служать моряки та морська піхота. Для спецоперацій з кораблів США використовують інших морських спецназівців, наприклад SEAL Team 6.

