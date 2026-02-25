Знакову пам’ятку Британії закрили після зимових штормів

Екстремальні погодні явища можуть і надалі впливати на стан узбережжя, тож відвідувачам варто бути особливо обережними.

Один із найвідоміших прибережних символів Великої Британії - Durdle Door - тимчасово закрили для відвідувачів через наслідки потужних зимових штормів. Як пише The Independent, знаменита кам’яна арка в графстві Дорсет стала недоступною після того, як обвалилася нижня частина дерев’яних сходів, що ведуть до пляжу. Зазначається, що 143 сходинки були вбудовані в стрімкі 60-метрові (200 футів) скелі, які швидко руйнуються через природну ерозію.

Сходи встановили лише два роки тому - після попередніх штормів їх засипало глиною та брудом унаслідок зсуву. Тоді рейнджери й волонтери збудували нові прольоти та укріпили схили. Однак остання хвиля негоди фактично знівелювала їхню роботу. Окрім пошкоджених сходів, серйозно постраждав і сам пляж, який щороку приваблює близько пів мільйона туристів. Бурхливе море змило тонни гальки, оголивши небезпечні гострі камені.

На вершині скелі з’явився попереджувальний знак "Небезпека: доступ заборонено", поки тривають роботи з підготовки локації до весняного сезону.

Маєток Лулворт, який володіє територією, заявив, що поки не може назвати дату повторного відкриття пляжу. У пріоритеті - безпека відвідувачів.

Представники маєтку закликали туристів дотримуватися тимчасових обмежень і не намагатися спускатися донизу обхідними шляхами. Раніше такі спроби закінчувалися трагедіями: у червні 2021 року 46-річна жінка з Бірмінгема загинула, впавши зі скелі з висоти близько 18 метрів.

У статті йдеться, що закриття пляжу - приклад руйнівної сили штормів на узбережжі юрських часів, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

На початку місяця в районі Чармуту тисячі тонн каміння та ґрунту зійшли на пляж, знищивши частину популярного пішохідного маршруту South West Coast Path (Південно-Західної прибережної стежки). Приблизно 9-метрова ділянка 135-метрової скелі відкололася й опустилася на кілька метрів, спричинивши подальші зсуви та зробивши берегову лінію непрохідною.

Фахівці попереджають, що екстремальні погодні явища можуть і надалі впливати на стан узбережжя, тож відвідувачам варто бути особливо обережними.

