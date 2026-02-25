Орбан зібрався захищати енергетику від 'атак України': ЗМІ оцінили стан армії Угорщини

Основними з'єднаннями армії Угорщини є три бригади.

Проросійський премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наказав військовим посилено патрулювати обʼєкти енергетики, аби захистити їх від "атак" з боку України. Видання Defense Express розповіло, що являють собою збройні сили Угорщини.

Спираючись на дані від Military Balance, автори матеріалу пишуть, що загальна чисельність угорських збройних сил складає 32 тисячі осіб. З них 10,5 тисячі – сухопутні війська.

"Основними з'єднаннями армії Угорщини є три бригади – 1-а бригада спеціальних операцій, 11-а механізована бригада, а також 1-а танкова бригада. На озброєнні сухопутних сил перебуває 44 нових танки Leopard 2A7HU та ще 12 Leopard 2A4HU, до 44 Т-72М1, 120 БТР-80АМ (з 30-мм гарматами 2А72) та 260 БТР-80, що були отримані з РФ у 90-х роках. До них варто додати понад 10 нових БМП KF41 Lynx, а також понад півсотні бронеавтомобілів", – йдеться в матеріалі.

Угорська артилерія являє собою 23 САУ PzH 2000 та 50 мінометів калібру 82-мм.

Щодо ПТРК, то основними в угорській армії є радянські зразки. Використовуються також і сучасні комплекси – Spike та Javelin.

Водночас використання дронів у війську Угорщини – на мінімальному рівні. Це стосується і системи протидронової оборони та РЕБ, кажуть експерти.

"Далекобійних ракетних систем збройні сили Угорщини не мають. Як і не володіють ударними вертольотами після того, як нещодавно списали всі Ми-24. Але мають у строю 20 універсальних легких H145M та ще 10 транспортних H225M. Бойова компонента повітряних сили складається з 14 Gripen C/D", – пише видання.

Протиповітряну оборону Угорщини забезпечують дві батареї NASAMS, батарея "Куб", технічний стан якої є доволі спірним, та розрахунки ПЗРК Mistral.

Угорщина і Україна

З кінця січня через російські обстріли не здійснюється поставка нафти РФ до Угорщини трубопроводом "Дружба". Влада Словаччини та Угорщини звинувачує в цьому саме Україну та вдається до енергетичного шантажу.

Угорський премʼєр Віктор Орбан заявив, що "український уряд чинить тиск на Угорщину та Словаччину нафтовою блокадою" та нібито "готується до подальших дій для порушення роботи угорської енергосистеми".

"Тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури. Це означає, що ми розгорнемо солдатів і обладнання для відбиття атак біля пріоритетних енергооб'єктів. Поліція патрулюватиме посиленими силами навколо визначених електростанцій, розподільчих станцій і центрів управління. А в повіті Саболч-Сатмар-Берег я наказав заборонити польоти дронів. Угорщину не можна шантажувати", – додав Орбан.

