Ворог розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині, - DeepState

Російські окупанти продовжують спроби розширити буферну зону вздовж державного кордону у Сумській області. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

"Взялися за це росіяни після певного прощупування нашого кордону на можливості брати під контроль місцевість та виявляти слабкі місця. Початком таких просувань стало, в певній мірі, село Грабовське, а сьогодні продовжується тиском в районі Миропільського, де можна побачити просування противника", – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що на сьогоднішній день новоутворена площа контролю та інфільтрації противника (червона та сіра зони на карті) вздовж кордону на Сумщині складає близько 150 кв. км.

"Сили Оборони знають про плани противника, слідкують за розвитком подій та намагаються протидіяти розповсюдженню контролю, але найголовніше питання – хто б мав це побачити раніше і запобігти цьому зародку", – додали автори.

Активізація росіян на Сумщині

Росіяни помітно активізували свої наступальні зусилля у Сумській області та мають певні просування вздовж кордону.

Речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів, що росіяни дуже активно намагаються просуватися та нарощувати свої зони контролю.

При цьому, за його словами, мова йде про невеликі відстані: приблизно 1-1,5 км від кордону.

