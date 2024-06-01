Спецпризначенці вразили 10 ворожих танків та знищили 239 російських окупантів.

За тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили 10 ворожих танків та знищили 239 російських окупантів. Про це повідомив прес-центр СБУ у Telegram.

Також, як зазначається, бійцями спецслужби уражено 16 бойових броньованих машин, 19 артсистем і реактивних систем залпового вогню, п'ять систем протиповітряної оборони, 167 автомобілів, два БпЛА, 13 антен зв’язку та дві автоматичні системи спостереження російських загарбників.

Крім того, спецпризначенці нанесли ураження одному ворожому човну, знищили 81 ворожу позицію та укріплення та 5 складів з боєприпасами росіян.

Втрати окупантів - новини

Як повідомляв УНІАН, 30 травня спецпризначенці "Group 13" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили в окупованому Криму два російських катери КС-701 "Тунєц", ще два судна такого ж типу вдалося уразити.

Ці засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу півострова.

Операцію здійснили за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

На підході до бухти Вузька росіяни 32 рази піднімали в небо літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8, щоб знищити їх. Також вони хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

За даними Генштабу упродовж доби на нашій землі серйозно зросли - ліквідовано ще 1 130 супротивників. Тож, загальні втрати ворога на 1 червня 2024 року становлять приблизно 508 780 супротивників.

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