Через супротивників поранені ще майже 20 осіб, зазначили в ОП.

За добу в Україні через російські обстріли загинуло 11 людей, ще 17 - були поранені.

Найбільше жертв у Донецькій області - 9 загиблих та 15 поранених, про це повідомляє Офіс президента із посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Крім того, за добу через російські обстріли в Херсонській області загинуло двоє людей та одного було поранено, а у Запорізькій - одна особа поранена.

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Наприкінці листопада в ООН повідомляли, що в українській державі після початку повномасштабної війни з РФ загинули щонайменше 6 595 мирних громадян, а ще 10 189 - були поранені.

Обстріли України загарбниками - що треба знати

Супротивники вже не раз гатили по населених пунктах Донецької, Херсонської та Запорізької областей з різного озброєння, є жертви, постраждалі та руйнування.

5 грудня окупанти здійснили по Україні масований ракетний удар і поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури. Найскладніша ситуація була в Одеській, Київській та Вінницькій областях.

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