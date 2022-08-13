Японська компанія оприлюднила спростування російського фейку, зазначили у Центрі протидії дезінформації.

У Росії використали бренд відомої японської мережі ресторанів з виготовлення ролів та суші для поширення наративу, що тема війни в Україні набридла та вже неактуальна.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що 10 серпня у декількох російських ЗМІ з'явилися зображення нібито білборду ресторану, де японський повар-сушист затуляє рот українці із закликом: "Давайте змінимо тему - давайте поговоримо про смачні суші".

Центр протидії дезінформації спільно із посольством України в Японії звернулися до керівництва компанії "Sushinomidori" для отримання пояснень щодо провокаційного білборду.

"Спростування фейку з’явилось на офіційному сайті: https://www.sushinomidori.co.jp, де компанія повідомила, що не підтримує дискримінацію жодної з країн чи національностей, і зображення, яке поширюється, не має відношення до їхньої компанії", - зазначають у ЦПД.

Раніше російські пропагандисти не раз поширювали фейки про українців. Нагадаємо, на початку серпня спікер начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що пропагандисти РФ поширювали фейк про голод в Одесі та черги за хлібом.

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