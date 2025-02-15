Сніговий покрив і холод, насамперед, допомагає в обороні.

Уперше в Харківській області за цю зиму випало так багато снігу. Це сприятиме обороні українських військовослужбовців, заявив речник ОТУ "Харків" Євген Романов.

"Це безумовно суттєво вплине на дії ворога, оскільки вони намагаються наступати, а ми стоїмо в обороні. Обороні, звичайно, такі погодні умови сприяють, тому що ворог мерзне, він намагається лізти по засніженому, це добре видно. Ворог страждає, як це і має бути", - заявив він в ефірі телемарафону.

Крім того, за його словами, гарна погода (відсутність дощу, хмарності, снігу) раніше сприяла зростанню кількості артилерійських обстрілів і використання БПЛА з обох сторін.

Відео дня

"Минулого тижня було багато сонця на Харківщині, тому погода сприяла артилеристам. Як нашим артилеристам, так і артилеристам і дронам ворога", - зазначив Романов.

Інші новини про ситуацію на фронті

Раніше УНІАН повідомляв про складну ситуацію на Харківщині. "Користуючись складними погодними умовами, такими як мороз і туман, противник переправляється на човнах і плотах із лівого на правий берег, намагаючись розширити плацдарм", - зазначив військовий.

Крім того, втрати РФ на Курщині наближаються до "ювілею". За словами Олександра Сирського, загальні втрати ворога в боях на території Курської області на сьогодні становлять понад 48 тисяч осіб. З них на вбитих припадає близько 20 тисяч.

Вас також можуть зацікавити новини: