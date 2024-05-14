За словами військового, штурми російських окупантів на півдні є безрезультатними.

Керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив, що на Оріхівському напрямку у Запорізькій області є безуспішне збільшення тиску російської армії. За його словами, воно може бути не пов'язане з активністю окупантів на Харківщині.

"Ми можемо лише зазначити, що є безрезультатне збільшення тиску на Оріхівському напрямку - там вчора (12 травня. - Ред.) у нас було на Старомайорське 19 штурмів, на Роботине - три. І в принципі так, вони збільшилися синхронно з Харківським напрямком, проте сказати, що це напряму пов'язано, станом на зараз я не можу", - зауважив він в коментарі для LIGA.net.

Плетенчук додав, що росіяни знизили тиск на Кринки, адже 12 травня на цьому напрямку взагалі не було штурмів. За словами військового, російське угруповання на півдні залишається незмінним. Також немає ознак щодо його збільшення та формування наступальних угруповань.

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"Тому сказати, що якось це корелюється з подіями на Харківщині, станом на зараз, наприклад, я не готовий. Так, вони перерозподілили сили, але на нашому напрямку їх перерозподілили. І, до речі, ці 19 штурмів, вони були безуспішними вчора. І це теж важливий момент", - наголосив Плетенчук.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав УНІАН, на півдні країни ворог за минулу добу втратив потужний комплекс "Тор" та три спостережні комплекси "Муром". Також окупанти на цьому напрямку втратили 41 одиницю озброєння та військової техніки, з них: реактивна система залпового вогню, 3 гармати, міномет, 17 одиниць автобронетехніки, розвідувальний БпЛА, 2 станції радіоелектронної боротьби.

Своєю чергою речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що в деяких районах фронту ворог має певні тактичні успіхи, проте, за його словами, ситуація постійно змінюється.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається складною. Підрозділи Сил оборони контролюють ситуацію, не допускають просування ворога вглиб території нашої оборони. Зокрема, ведуться жорсткі оборонні бої. Спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупиняються. Ситуація контролюється силами оборони, щоб утримати як оборонні рубежі та позиції, так і нанести ворогу ураження. Працює наша розвідка, артилерія та підрозділи безпілотних систем", - запевнив речник.

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