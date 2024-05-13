Військовий пояснив, навіщо росіянам острів Нестрига.

На південному напрямку тривають бої, найгарячіше на Оріховському напрямку, де наразі сконцентровані сили ЗС РФ та посилені атаки. Про це ефірі телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Сьогодні на Херсонщині знову ворог застосував КАБи. Проте не було штурмів на Кринки. Це може бути пов’язано з посиленням тиску на Оріховському напрямку. Там було 19 штурмів. Проте ворог мав відкотитися з втратами. Ніякого успіху не мав, лінія фронту тримається. Ситуація залишається досить складною, проте контрольована", - сказав він.

Плетенчук підкреслив, що саме на Оріховському напрямку наразі сконцентрувався ворог. У порівнянні з Херсонським напрямкам там противник посилив свої дії - кількість штурмів суттєво збільшилася.

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Також військовий прокоментував ситуацію навколо острову Нестрига на Херсонщині, який наразі контролюють ЗСУ, а окупанти намагаються його захопити. За словами Плетенчука, острів має значення для противника у якості більш вигідного плацдарму, бо знаходиться ближче до певних населених пунктів та ближче до Сил оборони півдня.

"Цей острів відноситься, все ж таки, до правого берега. Це група островів й він є найвіддаленішим від берега, останнім перед гирлом річки Дніпро. Тому вони хочуть мати там плацдарм – це така противага Кринкам. Проте, закріпитися вони там не можуть. Вони періодично намагаються туди висадитися. Для цього, зазвичай, використовують швидкісні човни, проте успіху не мають", - розповів начальник центру.

Він уточнив, що вказаний острів - позиції, які, у випадку успіху, дозволяють росіянам ховатися ближче до позицій ЗСУ.

"Там по всюди є очерет, звідти можна відпрацювати мінометом неочікувано. Тому вони й намагаються там закріпитися", - додав Плетенчук.

Також він розповів щодо стану логістики противника у контексті з проблемами у Керченській протоці. За словами військового, логістика росіян відбувається, зокрема, автомобільною технікою, яка дозволяє забезпечувати їхні відповідні угрупування.

"Забезпечення ускладнене, але не перекрито", - додав Плетенчук.

За його словами, у Чорному моря ворожих кораблів наразі не спостерігається, ракетоносії заведені у пункти базування.

Війна в Україні - ситуація на Півдні

11 травня на Оріховському напрямку окупанти здійснили 17 штурмів, з них 13 - в районі Старомайорського, 2 - в районі Роботиного, по одному - поблизу Новоданилівки та Вербового. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 5 безуспішних штурмів.

Окупанти намагаються захопити острів Нестрига на Херсонщині й для цього задіяли навіть гідроцикл. Противник зазнає втрат, але намагається взяти острів під контроль. Велика кількість втрат у росіян пов’язана з тим, що вони вимушені штурмові дії проводити з води, а там відкрита місцина, і робити це набагато складніше. При цьому, на думку Дмитра Плетенчука, окупанти посилюватиме спроби захоплення острова, збільшуючи залучення техніки.

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