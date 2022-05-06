За інформацією Подоляка, на запит батьків одного з членів екіпажу корабля влада РФ відповіла, що хлопець зник безвісти.

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк показав документ, що надійшов батькам одного зі строковиків, який служив на крейсері "Москва".

Там говориться, що крейсер не брав участь у "військовій операції", а хлопець зник безвісти. Про це радник керівника ОП написав у Твіттері.

"Один з головних російських пропагандистських міфів - "росіяни своїх не кидають". Ще як кидають! Кидають, забувають, втрачають, спалюють, викреслюють з історії. Ось і батько строковика (!), який служив на крейсері "Москва", досі не може дізнатися про долю сина. Одна з тисяч кинутих", - йдеться в повідомленні Подоляка.

"Не воював, не гинув, просто зник – розводять руками російські генерали, готуючи до відправки в Україну нову партію смертників. Ні почестей, ні слави, ні виплат, ні медалей. Хто загинув, той програв, хто вижив – залишився калікою з клеймом ганьби на все життя. Батьківщина (РФ) кине завжди", - зазначив радник глави ОП.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня українські протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ, ракетний крейсер "Москва" і він затонув. Спочатку Москва не хотіла офіційно визнавати цей факт і заявляла, що на борту виникла пожежа, але крейсер начебто ще в стані плавучості. Однак через два дні все ж довелося визнати, що "Москва" затонула.

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