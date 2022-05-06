Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк показав документ, що надійшов батькам одного зі строковиків, який служив на крейсері "Москва".
Там говориться, що крейсер не брав участь у "військовій операції", а хлопець зник безвісти. Про це радник керівника ОП написав у Твіттері.
"Один з головних російських пропагандистських міфів - "росіяни своїх не кидають". Ще як кидають! Кидають, забувають, втрачають, спалюють, викреслюють з історії. Ось і батько строковика (!), який служив на крейсері "Москва", досі не може дізнатися про долю сина. Одна з тисяч кинутих", - йдеться в повідомленні Подоляка.
"Не воював, не гинув, просто зник – розводять руками російські генерали, готуючи до відправки в Україну нову партію смертників. Ні почестей, ні слави, ні виплат, ні медалей. Хто загинув, той програв, хто вижив – залишився калікою з клеймом ганьби на все життя. Батьківщина (РФ) кине завжди", - зазначив радник глави ОП.
Як повідомляв УНІАН, 13 квітня українські протикорабельні ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ, ракетний крейсер "Москва" і він затонув. Спочатку Москва не хотіла офіційно визнавати цей факт і заявляла, що на борту виникла пожежа, але крейсер начебто ще в стані плавучості. Однак через два дні все ж довелося визнати, що "Москва" затонула.