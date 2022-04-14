Українські бійці нагадують, що нікому, хто зазіхнув на нашу територію, милості не буде.

24 лютого, рано вранці путінська армія цинічно напала на Україну. Вони з зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, тероризуючи мирне населення.

Українські військові, як і весь народ, мужньо боронять нашу землю та дають гідну відсіч російським загарбникам. У фейсбуці Генштабу ЗСУ виклали потужний ролик на 50-й день масштабної війни.

У відомсті наголосили, що хлопці й чоловіки ризикують життям, втрачають здоров'я і надовго залишають рідних. Вони рятують цивільних, надають допомогу слабким і нищать ворога без жалю. Все це – заради Перемоги!

"Нас часто питають: навіщо ми робимо це?… Військовослужбовці, які звільняли тимчасово захоплені міста і села, відповідають на це питання просто, без зайвого пафосу: "Я роблю це заради Перемоги", – йдеться у відео.

А тим часом втрати окупантів сягають майже 20 тисяч. Водночас наші захисники знищили 753 танки та близько 2 тисячі бойових броньованих машин ворога.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ 15-й раз успішно вдарили по Чорнобаївці. Радник глави ОП Арестович показав знищення складів боєприпасів на відео.

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