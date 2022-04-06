На фронті найскладніша ситуація на Донбасі і на харківському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Збройні сили України стримують наступ ворога на більшості напрямків, а РФ готується відправити на забій курсантів та строковиків.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"Я хочу подякувати усім нашим захисникам, усім нашим захисницям за те, що це є можливим, за те, що Збройні сили України утримують більшість напрямків, на яких ворог намагався прорватися вглиб країни. Найбільш складно, як і в попередні дні, на Донбасі, на харківському напрямку, але ми продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, щоб у наших захисниць було чим зупиняти російські війська", - наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, незабаром РФ відправить більше військових в Україну задля нового наступу.

"Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей з бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій, у ще один наступ. Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашої землі, нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для цієї перемоги", - наголосив Зеленський.

Як повідомив Генштаб ЗСУ 5 квітня, російські окупанти здійснюють перегрупування військ та зосереджують зусилля на підготовці наступальної операції на сході України.

Білий дім стверджує, що нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців й довше. Окупанти зосередяться на спробах захопити ширші межі Луганської й Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі.

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