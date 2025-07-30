За словами Волошина, Росія встановила протитанкові засоби, щоб протидіяти потенційним висадкам Сил оборони.

На Тендрівській та Кінбурнській косах, які є стратегічно важливими плацдармами та тимчасово перебувають під окупацією РФ, російська армія посилює свої угрупування. Про це в ефірі LIVE розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"На Тендрівській косі та Кінбурнській косі противник тримає доволі значне угрупування сил і засобів - це представники 14 армійського корпусу Північного флоту Росії. На Тендрівській косі, зокрема, кілька тижнів тому відбулася ротація. Там стояла російська розвідувально-штурмова бригада "Дон", це були козачки, козача бригада. Зараз її поміняли. Відбулась ротація, там стоять представники десантних військ", - сказав Волошин.

Крім того, на вказаних косах, зазначив Волошин, Росія посилила артилерійські позиції, там встановлені протитанкові засоби для того, щоб протидіяти потенційним висадкам Сил оборони. Зокрема, щоб вражати наші човни, засоби, які підходять у рамках певних операцій українських спецслужб.

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За словами речника, РФ дуже боїться, що ЗСУ захоплять ці плацдарми, й тому збільшує там кількість своїх військ і посилює засоби.

"Росія взагалі посилює на всьому лівому березі… Наприклад, навіть там, де Олешки розташовані навпроти, через Дніпро, навпроти Херсона. І дещо нижче по Дніпру, Гола Пристань… Там посилюють (окупанти – УНІАН) свої оборонні споруди тому, що дуже бояться, що Сили оборони України здійснюватимуть операції щодо висадки на лівий берег і щодо захоплення певних плацдармів", - розповів Волошин.

Він пояснив, що ворог побоюється повторення ситуації, яка приблизно півтора року тому була на Херсонщині у Кринках. Тоді ЗСУ зв'язали там своїми діями чималу кількість російських сил та засобів.

Для посилення своїх плацдармів на півдні Росія використовує всі наявні логістичні шляхи, додав військовий. Водночас, запевнив, більшість цих шляхів - залізниця і автомобільні дороги - під вогневим контролем Сил оборони України. Волошин наголосив, що ЗСУ відстежують, якими шляхами пересуваються відповідні російські вантажі та намагаються знищувати вороже озброєння під час просування логістичними шляхами.

"Це доволі ефективний спосіб, ефективна тактика, щоб зменшити напругу на лінії бойового зіткнення", - заявив речник.

Що треба знати про Тендрівську та Кінбурнську коси

Кінбурнська коса - піщана коса, розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0-7,5 км від Очакова. Вона є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. З 2022 року коса окупована російськими загарбниками і є місцем активної концентрації військової техніки. Звідти ведеться систематичний обстріл міста Очаків, загалом півдня України. Через окупацію заблоковано рух із портів Херсона й Миколаєва.

У ході контрнаступу ЗСУ в листопаді 2022 року Кінбурнська коса лишилася єдиною окупованою росіянами частиною Миколаївської області.

Тендрівська коса (Тендра) - довгий вузький острів-коса у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області. У західній частині переходить в косу Білі Кучугури. Адміністративно належить до Скадовського району Херсонської області. Від узбережжя відокремлена Тендрівською затокою та вузькою протокою. Довжина - близько 65 км, ширина - до 1,8 км, площа - 1 289 га. Захоплена РФ з 2022 року.

Що дасть звільнення Кінбурнської коси

Нагадаємо, торік речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук наголосив, що Кінбурнську косу треба звільнити, але наразі не можна казати, коли це буде. Якщо косу звільнити від окупантів, буде шанс, що запрацює Миколаївський порт і долучиться до портів Великої Одеси та зможе працювати у напрямку морських коридорів. Як підкреслив Братчук, Кінбурнська коса - локація, за яку ворог "чіпляється кігтями та зубами".

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