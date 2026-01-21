РФ використовує погіршення погоди для просування: військовий про ситуацію під Лиманом

Втрати росіян у 8 разів перевищують українські.

Російські загарбники намагаються використовувати погіршення погодних умов для просування на Лиманському напрямку. Оскільки вороже командування вважає, що мороз заважає роботі українських дронів. Про це в етері "Ранок.LIVE" заявив Данило Положухно – начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654.

"Звісно, мінусова температура впливає на дрони, вони можуть трохи менше висіти, спостерігати. Але ми бачимо просування противника, він ефективно знищується. Втрати противника зараз у 8 разів більше, ніж у Сил оборони. Тому тактика в них не дуже ефективна. Противник постійно намагається виставляти якісь дедлайни для своїх підрозділів. Але щоразу вони їх переносять", – сказав Положухно.

Він додав, що росіяни на цьому напрямку вирушають на штурми українських позицій з населеного пункту Кремінна. Звідти, за словами бійця, ворог намагається отримати успіхи у Серебрянському лісі.

"Противник намагається через лісовий масив просуватися ближче до населеного пункту Ямпіль. Також противник намагається оминати населений пункт Ямпіль. Поодинокі групи навіть намагаються доходити до околиць населеного пункту Лиман. Але там успішно знищуються чи беруться в полон", – додав Положухно.

Ситуація на фронті: інші важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомили, що росіянам вдалося захопити населений пункт Рибне в Запорізькій області. Також, за даними експертів, ворог мав успіхи ще поблизу трьох населених пунктів Запорізької та Донецької областей.

Тим часом речник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що росіяни намагаються створити так звану "зону контролю" вздовж кордону на Харківщині та Сумщині. На тлі цього ворог намагається знайти слабкі місяці в прикордонних зонах.

