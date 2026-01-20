Росіяни окупували ще один населений пункт в Запорізькій області, - DeepState

Також ворог просунувся в Донецькій та Запорізькій областях.

Росіяни просунулися у двох областях та окупували село на Запоріжжі. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що ворог має просування в Донецькій та Запорізькій областях.

"Ворог окупував Рибне, а також просунувся поблизу Солодкого, Родинського та Покровська", - сказано в повідомленні.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади Нацгвардії Ігор Яременко зазначав, що російські окупанти не зупиняють спроб захопити як Покровськ, так і Мирноград.

За його словами, росіяни вже півтора місяця щодня проводять активні штурмові дії.

Яременко повідомив, що окупанти намагаються захопити територію, знаходити нові шляхи для обходу міста. Він додав, що українські захисники намагаються якомога більше сконцентрувати сили, щоб не дати ворогу проникати в Покровськ і Мирноград.

Також експерт Денис Попович зазначав, що росіяни прагнуть захопити плацдарми біля Запоріжжя, щоб обстрілювати місто з артилерії.

За його словами, окупанти не залишать спроби захопити Гуляйполе та розвиватимуть рух у бік Оріхова. Також, за словами Поповича, росіяни прагнуть захопити Степногірськ, щоб у тому районі створити позиції для обстрілу Запоріжжя артилерією.

