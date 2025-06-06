Працює протиповітряна оборона.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирні населені пункти України. Вночі 6 червня ворог випустив ударні дрони та крилаті ракети.

Повітряну тривогу оголошено по всій території України. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. У кількох регіонах працюють засоби протиповітряної оборони (ППО).

Новина оновлюється...

Відео дня

Оновлено 02:30: За попередніми даними, російські окупанти завдали удару по звичайному закладу освіти в Соломʼянському районі.

"Такий в них стиль. Житлові будинки, соціальна інфраструктура", – наголосив очільник Київської міської військової адміністрацїі Тимур Ткаченко.

Згодом він додав, що наслідки ворожої атаки фіксують і у Святошинському районі столиці.

Оновлено 02:24: Віталій Кличко повідомляє про вибухи на Оболоні. Працює ППО.

Тим часом Повітряні сили інформують, що усі групи ударних БпЛА рухаються у західному напрямку і поступово знищуються протиповітряною обороною.

Оновлено 02:21: Потужний вибух пролунав у Києві.

Оновлено 02:17: Про рух балістики з півночі інформують Повітряні сили ЗСУ.

Оновлено 02:12: На Лівому березі Києва енергетики частково відновили електроенергію.

Тим часом додалася загроза ударів із застосуванням балістичного озброєння.

Оновлено 02:04: Тимур Ткаченко інформує, що росіяни бʼють по житловій інфраструктурі Києва. У Соломʼянському районі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку.

"Є займання. Рятувальники прямують на місце. Уточнюємо наслідки", – сказав він.

Оновлено 01:56: Глава КМВА Тимур Ткаченко попередив, що на Лівому березі Києва в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла.

"Також, за уточненою інформацію, внаслідок атаки маємо пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури в Голосіївському районі. Також фіксуємо пожежу в Соломʼянському районі. Атака триває. На звʼязку з головами РДА. Зробимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Кияни, атака підступна, як і все, що робить росія-терорист. Перебувайте в укриттях!" – написав він у телеграм-каналі.

Оновлено 01:51: Кличко повідомляє про виклик медиків у Дарницький район.

"Попередньо, палає на 17 поверсі житлового будинку. Рятувальники і медики прямують на місце", – заявив він.

Також у Соломʼянському районі сталася пожежа на місці падіння уламків. Екстрені служби на місці.

Оновлено 01:46: У Голосіївському районі уламки впали на будівлю. Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється, заявив Ткаченко.

Мер Кличко повідомляє про пожежу в Голосіївському районі. Він також додав, що на Оболоні знову працює ППО.

Оновлено 01:34: Падіння уламків ворожої цілі фіксується і в Дарницькому районі Києва – на відкритій території.

"Є інформація про кілька локацій. Наслідки уточнюються. На місце прямують служби", – заявив Ткаченко.

Оновлено 01:28: Очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що попередньо зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі Києва. Деталі встановлюються.

Водночас мер столиці Віталій Кличко інформує, що у Соломʼянському районі зафіксовано виклик медиків. Бригада прямує на місце.

"На Оболоні працює ППО. Ворожі БпЛА заходять на місто зі сторони Вишгорода та Борисполя", – додав він.

Оновлено 01:18: Начальник Чернігівської МВА Брижинський уточнив повідомлення про імовірне влучання дрона в багатоповерхівку:

"Вибух шахеда зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку", – написав він.

Оновлено 01:16: Основна маса шахедів у північних та центральних областях України – в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській, кажуть у Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено 01:12: Ворожі дрони один за одним фіксуються на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Таку заяву зробив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Гучно в різних частинах Києва. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" – додав він.

Оновлено 01:10: Кілька груп ворожих БПЛА наближаються до Вінниці.

Оновлено 01:07: У Києві чути сильні вибухи. Повітряні сили інформують про фіксацію кількох "Шахедів" над столицею.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський о 00:53 повідомляв, що Чернігів перебуває під атакою "Шахедів".

"Попередньо є влучання в багатоповерхівку. Інформація уточнюється", – написав він у телеграм-каналі.

Крім того, станом на 01:00 військові інформували про проліт крилатої ракети над Київщиною, курс – на Житомирщину.

Про загрозу ракетного удару повідомляє і очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Атаки РФ по Україні

5 червня російські терористи повністю зруйнували авіабомбами будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Ворог атакував її двічі – руйнувань, спричинених вранці росіянам не вистачило, тож вдень вони завдали повторного удару.

Минулої ночі ворог також вдарив дронами по багатоповерхівках у Харкові. На щастя, минулося без загиблих, але було багато постраждалих, зокрема – вагітна жінка.

Водночас у Прилуках росіяни вбили родину начальника пожежної частини. Загинули його донька, онук та дружина. Чоловік приїхав на виклик гасити пожежу до свого ж будинку.

Вас також можуть зацікавити новини: