РФ намагається холодом і темрявою зламати українців, але досягає зворотного ефекту, - FT

Відсоток українців, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, навіть підвищився.

Українці переживають найсуворішу зиму з початку повномасштабного вторгнення Москви. Російські атаки під час найсильніших морозів випробовують на міцність як критично важливу інфраструктуру України, так і витривалість її населення, щоб зламати опір українців - але поки що ефект виходить прямо протилежний, пише Financial Times.

Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію в навмисній спробі змусити Україну капітулювати, але також розкритикував європейських союзників за те, що він назвав повільною або недостатньою поставкою систем ППО, необхідних для захисту енергетичної інфраструктури.

Минулого місяця ВПС Києва відчували таку нестачу перехоплювачів Pac-3 для своїх зенітних ракетних комплексів Patriot, що їх пускові установки залишалися порожніми, нездатними відповісти, в той час як балістичні ракети безперешкодно обстрілювали електростанції.

Відео дня

"Однак якими б жахливими не були російські атаки - вони поки не змогли зламати рішучість українців. Незважаючи на труднощі, викликані бомбардуваннями, опитування та інтерв'ю з українцями показують, що кампанія Москви не змінила громадську думку в бік капітуляції", - пише FT.

Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, заявив, що станом на кінець січня 2026 року російська кампанія великомасштабних ударів по українській енергетиці та спроби занурити населення в темряву і холод не мали істотного впливу на суспільні настрої.

Зокрема, опитування, проведене КМІС наприкінці минулого місяця, показало, що підтримка опору Росії залишається високою: близько 65 відсотків українців заявили про готовність терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, що на 2 відсотки більше, ніж у грудні.

"Ми не спостерігаємо зростання підтримки "миру на будь-яких умовах", особливо в українській столиці. Навпаки, ми бачимо, що воля до продовження опору зберігається у більшості населення, і більшість також підтримує нанесення ударів по Росії", – сказав Грушецький.

Водночас тижні, проведені в холодних, темних кімнатах, у поєднанні з авіаударами вночі, негативно позначаються на психіці мирних жителів.

"До мене прийшла мати з трьома дітьми, сказавши, що вона в жаху за життя своїх дітей, у неї траплялися сильні панічні атаки посеред ночі", – сказала психолог Юлія Фалеєва, яка працює в одному з пунктів Незламності в Києві на Троєщині.

"Українці не втратили почуття гумору, обмінюючись жартами і мемами на тему холоду і знаходячи креативні способи підняти собі настрій, влаштовуючи імпровізовані танцювальні вечірки в замерзлих дворах і влаштовуючи гонки на автомобілях по замерзлій річці Дніпро. Проте перспектива катастрофічного відключення електроенергії, яке перевищить можливості ремонту і резервів, маячить на горизонті, як і перспектива ще одного року війни", - зазначає FT.

Ситуація з опаленням у Києві

В результаті російських атак по енергетичній інфраструктурі Києва сотні будинків залишаться без опалення як мінімум на два місяці, повідомив міський голова Віталій Кличко. Така ситуація склалася через істотні пошкодження Дарницької ТЕЦ. До її відновлення подати тепло в будинки, які отримували опалення саме від ТЕЦ-4, буде неможливо.

Водночас, незважаючи на заклики Кличка до киян покинути межі міста, мобільні оператори та експерти ринку нерухомості не підтверджують різкого відтоку населення зі столиці.

Вас також можуть зацікавити новини: