Росіяни атакували Запоріжжя: загинуло подружжя, поранено 5 осіб

Наразі в кількох областях триває повітряна тривога, окупанти атакують дронами.

Російські окупанти під ранок атакували дронами Запоріжжя, внаслідок чого там поранено підлітка, багато людей залишилися без світла.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. "Росіяни безпілотниками атакували обласний центр, пошкодивши будинки приватного сектору. Постраждав 14-річний хлопець. Йому надана необхідна допомога", - деталізував Федоров.

Крім цього, внаслідок російського удару знеструмлено 12 тис. абонентів. Голова ОВА уточнив, що ремонтні роботи почнуться щойно дозволить безпекова ситуація.

Відео дня

А в Запорізькому районі внаслідок удару росіян загинуло подружжя - 49-річний чоловік і його 48-річна дружина.

О 6:53 Федоров повідомив, що всім абонентам, які не мали світла, його повернули. "Всі споживачі обласного центру, знеструмлені вночі через ворожі обстріли, вже з електроенергією", - написав він.

Також голова ОВА додав, що по області внаслідок атаки росіян поранено 5 людей.

Наразі у Запорізькій області працювала протиповітряна оборона - місто і область атакували ударні дрони. Крім Запоріжжя повітряна тривога оголошена ще в низці областей. За даними моніторів, вибухи пролунали у Сумах та Кропивницькому.

Атаки росіян

Вчора вранці окупанти атакували Київ. Внаслідок повітряного удару по столиці поранень зазнали двоє людей. В кількох районах міста були зафіксовані пошкодження житлових будинків, дитсадка, офісної будівлі, згоріли кілька автомобілів.

Вас також можуть зацікавити новини: