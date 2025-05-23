Окупантам дають рівно стільки їжі і води, щоб вистачило на їхнє коротке життя.

Середній строк життя російського окупанта на передовій - 2-3 дні. З огляду на це росіянам не доводиться турбуватися навіть про базову логістику - підвіз води і їжі для таких одноразових солдатів. Про це повідомив Микола Гриценко, начальник штабу 4 батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж" в етері на "24 Каналі".

Він розповів, що тактика російських штурмів є неоднаковою на різних ділянках фронту.

"На одній ділянці фронту він може піти із застосуванням бронетехніки, так званими "ангарами" величезними. Через 2 кілометри можуть їхати 30-40 мотоциклів і ще за 2 кілометри можуть наступати пішим порядком. Ціль одна – піший порядок впирається в передній край оборони з метою знищення наших позицій. Мототехніка та бронетехніка намагаються пробитися за наш передній край, приїхати вглиб оборони й висадити піхоту безпосередньо в тилу", – сказав Гриценко.

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Він додав, що однією з цілей висадки піхоти в тилу є спроба уражати українських пілотів БПЛА. Водночас, за словами Гриценка, мета Сил оборони – уражати такі цілі на відстані, аби вони не досягли переднього краю оборони. Крім того, Гриценко розповів про ситуацію з логістикою ворога.

"Якщо ми говоримо про підвіз техніки, припасів на дальніх рубежах, до вогневих позицій – є у них можливість це робити… Що стосується переднього краю, то там логістики в них ніякої немає… У них є тільки те, що вони беруть із собою – пляшка води, банка консервів, печиво, 2 гранати та БК. Їм цього вистачає, бо їхнє життя не більше 2-3 днів на передній лінії. Їх відправляють або у мʼясний штурм, або їх засипають наші БПЛА в їхніх норах", – додав Гриценко.

Ситуація на фронті: важливі новини

Напередодні речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що російські загарбники намагаються захопити острова на річці Дніпро в Херсонській області. За його словами, ворог активізував там авіацію та атаки дронами.

Тим часом Путін заявив про нову мету – створення буферної зони на території України. За даними ЗМІ, кремлівський диктатор хоче захопити зону глибиною в 15-20 кілометрів на Харківщині та Сумщині.

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