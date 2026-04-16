ЗСУ відбили частину вулиць у Вовчанську, - військовий

ЗСУ відбили частину вулиць міста Вовчанськ на Харківщині та ліквідували велику кількість інфільтрованої піхоти ворога. Про це в коментарі "Суспільному" розповів командир роти зі складу 57-ї окремої мотопіхотної бригади Олег Крижанівський.

"Зусиллями спецбатальйону "Шквал" 57 бригади було ліквідовано велику кількість інфільтрованої піхоти росіян, що сильно позначилось на темпах їхнього просування. Серед успішних операцій також можна назвати безпечну заміну особового складу на полі бою. Ми намагаємось здійснювати заміну військових на передовій, якомога частіше, якщо дозволяє ситуація", – розповів військовий.

Він також повідомив, що в першій половині квітня Силам оборони вдалося стабілізувати оперативну ситуацію у Вовчанську та в лісових масивах на захід від міста. Там виставили додаткові рубежі блокування та створили ешелоновану оборону. Втім окупанти продовжують спроби просочуватися малими групами в села Синельникове, Лиман, Вільча та Симинівка.

"Основне завдання таких груп – спостереження, водночас вони можуть бути вкрай небезпечними після накопичення у певній кількості, завдаючи нашим підрозділам втрат в ближньому тилу. Наразі протидія інфільтрації ворога є основним завданням піхотних наших підрозділів", – зазначив Крижанівський.

