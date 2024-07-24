РФ намагається якомога більше захопити територій, щоб мати позиції для перемовин.

Російські окупанти на Покровський напрямок кидають останні ресурси, але він залишається одним із найважчих на фронті. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач.

"Ворог має завдання захопити Донецьку область. Росіяни намагаються просунутися до траси на Краматорськ. Противник розуміє своє завдання і вкладає багато ресурсів. Росіяни виконують до 40-50 штурмів на день. Перевага росіян - це кількість особового складу. Наразі ворог використовує техніки менше, але на Покровський напрямок зайшли "свіжі" поповнення. Скоріш за все, це десантні війська РФ. Тому що вони мають БМП-3, "Тигри" та інше нове озброєння, яке раніше росіяни не використовували", - сказав військовий в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, росіяни на Донеччині бережуть техніку, бо її залишилось небагато.

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"Стара техніка в них також закінчується, її треба ремонтувати. Зараз росіяни кидають останні ресурси. Противник намагається якомога більше захопити територій, щоб мати позиції для перемовин. Росіяни платять за це велику ціну. Багато особового складу РФ знищується, але вони йдуть ва-банк. До осені вони продовжуватимуть створювати максимально складну ситуацію", - додав Сєкач.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Співвідношення військової техніки на фронті в Україні наразі виглядає як 1:2 або 1:3 на користь росіян. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.

Як зазначив генерал, через два з половиною роки повномасштабної війни росіяни мають набагато кращі ресурси. У них всього більше: танків, БМП, солдатів. За його словами, їхні початкові 100 000 сил вторгнення зросли до 520 000, а мета до кінця 2024 року збільшити армію до 690 000 чоловік на території України.

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