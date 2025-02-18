У DeepState зафіксували просування ворога в районі Улаклів, Андріївки та Бурлацького.

Росіяни намагаються оточити військових ЗСУ, які знаходяться у "мішку" поблизу Дачного і Улакли на півдні Донеччини. Про це розповів старший офіцер відділення комунікації 37 ОБрМП Денис Бобков в ефірі Київ24, який прокоментував повідомлення моніторингового проєкту DeepState про просування ворога в районі Улаклів, Андріївки та Бурлацького.

"Ворог намагається оточити підрозділи, які перебувають в цьому "мішку". Звісно керівництво і бригади, і оперативно-тактичного угруповування "Вугледар" вносить корективи, приймаються рішення задля усунення ворога з вищезазначених населених пунктів. Поки нам це вдається. Ворог не закріпився там якимись масовими групами. Тому шанс на його вибиття з цих населених пунктів доволі високий", - сказав Бобков.

За його словами, тут ворог намагається атакувати піхотними групами з прикриттям броньованою технікою.

Відео дня

Сьогодні вранці DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, оприлюднив оновлену мапу, вказавши, що окупанти просунулись біля Улаклів, Бурлацького та Андріївки.

Як повідомляв УНІАН, вчора у DeepState повідомили, що росіяни окупували село Срібне Покровського району Донеччини, де до війни мешкало понад 560 людей. Крім того, ворогу вдалося просунутись біля Дачного (Донецька область), Новосілки (Донецька область), Фиголівки (Харківська область) та в Улаклах (Донецька область).

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