Від ворожих обстрілів потерпає і Херсонщина, де також загинули люди.

Російські окупанти вкотре обстріляли Харківську область, унаслідок чого було вбито та поранено цивільних людей. Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ворог завдав удару по фермі у Коротичах Харківського району.

"Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються", – написав голова ОВА.

Водночас після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, її було госпіталізовано до медичної установи.

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Крім того, Харківська обласна прокуратура повідомляє, що російські військові продовжують завдавати ударів з артилерії та скидати авіаційні бомби на місто Вовчанськ.

"Наразі відомо про пʼятьох поранених: чотирьох цивільних чоловіків та одну 54-річну жінку", – йдеться у повідомленні.

Крім того, від ворожих атак потерпає Херсонщина. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що окупанти обстріляли село Кізомис Білозерської громади. Один із ударів було завдано по житловому будинку.

"Внаслідок цього в оселі виникла пожежа, під час ліквідації якої рятувальники виявили тіла загиблих місцевих жителів. Травми, несумісні з життям, отримали двоє людей – чоловік 1955 року народження та жінка 1962 року народження", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на Харківщині

Російські окупанти активізувалися на Харківщині. Ворог захопив кілька населених пунктів, з прикордоння евакуюють населення.

13 травня у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські окупанти не припиняють наступальні дії та мали частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці Харківської області.

Утім, просування ворога було зупинене і Сили оборони здійснюють контратакувальні дії. Крім того, для посилення військ на Харківський напрямок було переміщено завчасно створені резерви.

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