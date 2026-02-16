У районі Покровська ворог намагається створити 'клешні', - 7 корпус ДШВ

Зафіксоване проникнення ворожої ДРГ в район фермерських господарств, операція противника провалилася.

Підрозділи армії РФ активізували зусилля із охоплення Покровська та Мирнограду так званими "клешнями". Про це повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зокрема, росіяни посилили тиск з боку населених пунктів Котлине та Родинське. Зазначається, що у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ українські штурмовики спільно з іншими складовими Сил оборони протидіють цим намірам ворога - проводять посилену аеророзвідку та додатково мінують ймовірні маршрути просування противника.

"Одночасно росіяни продовжують спроби руху малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного. При просочуванні на околиці цього населеного пункту Сили оборони виявляють та знищують ворога", - йдеться у повідомленні.

Днями, розповіли у ДШВ, на північ від Покровська зафіксоване проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи в район фермерських господарств. У результаті контрдій українські військовослужбовці виявили та знищили противника.

Загалом за минулий тиждень у відповідному районі Сили оборони ліквідували та поранили 255 росіян, знищили та пошкодили 19 одиниць авто- та мототехніки, 29 точок запуску БпЛА, 36 укриттів та складів, 575 ударних БпЛА.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, росіяни окупували населений пункт Рівне, що розташований між Покровськом та Мирноградом. Крім того, за інформацією аналітиків, загарбники просунулися в північно-західному районі Покровська, в напрямку населеного пункту Гришине.

Також ворог мав успіхи в Мирнограді, окупувавши частину "сірої зони" в центрі міста, та просунувся у населеному пункті Родинське - на північ від Мирнограда. Зазначалося, що, згідно з мапою, противник зміг закріпитися у східних районах міста.

