США помітили деякі свідчення поліпшення здатності РФ поєднувати повітряні та наземні операції, а також її здатності поповнювати запаси сил на місцях.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну окупант змінив тактику наступу і почав враховувати свої попередні помилки.

Про це повідомляє СNN.

За словами високопоставленого представника НАТО, тепер Росія розмістила елементи управління і контролю поблизу свого кордону зі східними областями України.

"Атаки дещо краще скоординовані, але ведуться невеликими формуваннями. Підрозділи розміром з роту за підтримки вертольотів", - зазначив представник Міністерства оборони Європи.

Як пише видання, за оцінками офіційних осіб США і НАТО, російські сили домоглися певного прогресу в наступі на сході України.

За оцінками американських чиновників, США помітили деякі свідчення поліпшення здатності РФ поєднувати повітряні та наземні операції, а також її здатності поповнювати запаси сил на місцях.

Як відзначають в Міноборони США, просування російських військ йде "повільно і нерівномірно".

У США вважають, що російська армія намагається винести уроки з помилок, які вона зробила раніше, коли у колон танків і бронетехніки закінчилися продовольство і паливо.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

26 квітня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ЗСУ почали переводити на озброєння НАТО і стандарти Альянсу.

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