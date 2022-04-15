З початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України російські військові вбили в Україні 198 дітей.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
"Понад 553 дітей постраждали в Україні в результаті збройної агресії Російської Федерації. При цьому 198 дітей загинули та понад 355 поранені", - йдеться в повідомленні.
В офісі генпрокурора підкреслили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, у Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1018 навчальних закладів, з них 95 зруйновані повністю.
Війна проти України:
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- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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