Найбільше жертв у Донецькій та Київській області.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України російські військові вбили в Україні 198 дітей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Понад 553 дітей постраждали в Україні в результаті збройної агресії Російської Федерації. При цьому 198 дітей загинули та понад 355 поранені", - йдеться в повідомленні.

В офісі генпрокурора підкреслили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, у Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1018 навчальних закладів, з них 95 зруйновані повністю.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

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