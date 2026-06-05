У Севастополі почали обмежувати продаж їжі 'в одні руки', – ЗМІ

Росія не може забезпечити продовольством окуповані території.

На окупованих територіях погіршується ситуація з постачанням на тлі ударів ЗСУ по логістиці російської армії. Зокрема, почали обмежувати продаж продуктів харчування населенню, повідомляє The Moscow Times.

"Проблеми з постачанням до Криму, що виникли після українських ударів по логістиці, нафтовій інфраструктурі та призвели до паливної кризи, схоже, почали впливати на роздрібну торгівлю. У Севастополі з'явилися обмеження на продаж низки продовольчих товарів", – йдеться в повідомленні.

Видання посилається на відео в соцмережах, де покупці показують ситуацію в севастопольському супермаркеті "Добрострой". Хоча візуально на полицях дефіциту продуктів не помітно, покупцям уже забороняють брати більше трьох пляшок рослинної олії та трьох пачок макаронів в одні руки,

Відео дня

Як пише The Moscow Times, ще з 22 травня в Севастополі діють обмеження на продаж бензину (максимум 20 літрів на одну машину), а пізніше окупанти й зовсім заявили, що бензин марок АІ-92 та АІ-95 просто закінчився. На початку червня "гауляйтер" міста Михайло Развозжаєв оголосив про припинення вільного продажу бензину на більшості заправок.

Логістичний локдаун для окупантів

Як писав УНІАН, наприкінці травня міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про запуск програми "Логістичний локдаун", спрямованої на масштабування ударів середньої дальності по російському тилу та порушення логістики окупантів.

За оцінкою Інституту вивчення війни, українські сили значно посилили удари середньої дальності по російській логістиці, встановивши вогневий контроль над низкою окупованих міст Луганщини та завдаючи ударів по залізниці, техніці та транспортних маршрутах ворога. Аналітики зазначають, що ці атаки вже призвели до логістичних труднощів для російських військ не тільки на півдні України, але й в окупованих районах Луганської та Донецької областей, сповільнюючи просування окупантів.

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