Зазначається, що Сили оборони утримують позиції на сході Херсонської області.

Сили оборони України продовжують операції на лівому березі в Херсонській області. Українські захисники утримують зайняті позиції і, ймовірно, перекидають піхоту.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що українські сили продовжили операції на лівому березі Дніпра 18 листопада. При цьому Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони утримують позиції на сході Херсонської області.

У свою чергу російський воєнкор стверджував, що ЗСУ за підтримки артилерії нібито безуспішно атакували в районі сіл Пойма, що в 10 км на південний схід від Херсона і 4 км від Дніпра, і Піщанівка, що в 13 км на південний схід від Херсона і 3 км від Дніпра, а також з боку села Кринки, що в 30 км на північний схід від Херсона і 2 км від Дніпра.

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За словами російських воєнкорів, українська армія продовжує перекидати додаткову піхоту на східний берег.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що 18 листопада Сили оборони відбили 12 атак російських окупантів на східному березі Херсонської області.

Ситуація на Лівому березі Дніпра в Херсонській області - що відомо

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Сили оборони захопили плацдарм на Лівому березі Дніпра і впевнено рухаються в бік тимчасово окупованого Криму.

Прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ ведуть бойову роботу на Лівому березі Херсонської області і закріплюються на цій ділянці. За її словами, окупанти намагаються "компенсувати" успіхи ЗСУ, використовуючи тактичну авіацію і дрони.

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