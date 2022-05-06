Зафіксовано майже 2,7 тис. появ російських бойових літаків в українському небі.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія використала проти України вже понад 2 тисячі ракет за час повномасштабної війни.

Про це він сказав у своєму зверненні до народів України та Великої Британії, виступаючи на благодійному вечорі Brave Ukraine.

"Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2 тисячі 14 ракет. Зафіксовано 2 тисячі 682 появи російських бойових літаків у нашому небі", - зазначив Зеленський.

Він додав, що на сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я, зокрема лікарні, пологові будинки та амбулаторії.

"У тимчасово окупованих районах України на сході і на півдні просто катастрофічна ситуація з доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, з дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Білорусі по українській території була запущена як мінімум 631 ракета.

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