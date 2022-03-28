Главі Чечні також приписали зустріч з російським генералом, який вже знищений в Україні.

Глава Чечні (входить до складу Російської Федерації) Рамзан Кадиров знаходиться в місті Маріуполь Донецької області й сам керує "спецоперацією".

Про те, що Кадиров в Україні пише Telegram-канал "Оперативные сводки", посилаючись на відомості джерел, близьких до оточення чеченського лідера.

За його даними, Кадиров в Маріуполі зустрічався з начальником штабу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ генералом Андрієм Мордвічевим.

Сам лідер Чечні у своєму каналі в Telegram не писав про прибуття до Маріуполя, але повідомляв про нібито зачистку міста.

Раніше повідомлялося, що Андрій Мордвічев був убитий 19 березня в Чорнобаївці.

13 березня радник глави МВС України Антон Геращенко написав, що Рамзан Кадиров знаходиться в Іванкові (розташовується під Києвом) і відсиджується в підвалі.

14 березня Кадиров заявив, що перебуває в Гостомелі (місто недалеко від столиці України). Пізніше ЗМІ з'ясували, що лідер Чечні не був на той час на українській території.

Нагадаємо, російські війська на початку 24 лютого вдерлися на територію України. Влада РФ назвала вторгнення в Україну "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" нашої країни.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Маріуполь. Місто заблокували окупанти, мирні жителі опинилися без тепла, води і їжі та не могли спокійно виїхати.

У середині березня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що кількість жертв російських обстрілів у місті може наближатися до 20 тисяч.

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