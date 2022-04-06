Посередницьку місію між Україною та Росією виконуватимуть ті чи інші лідери. Туреччина - одна з них.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз тривають переговори щодо посередницької ролі Туреччини в евакуації поранених із Маріуполя на кораблях.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.

"Посередницьку місію (між Україною та Росією, - ред.) виконуватимуть ті чи інші лідери. Туреччина - одна з них. Сьогодні ми говоримо про те, щоб вивезти з Маріуполя поранених людей. І ще поки зарано говорити про результат цієї операції. Вона відкрита , і тут є посередницька роль Туреччини, тому що ми плануємо робити це на кораблях Турецької Республіки. І тому такі речі вони потрібні", - розповів Зеленський.

Він додав, що "як би в Україні хотіли чи не хотіли переговорів із Росією, потрібно робити щоденні кроки, щоб максимально зберегти життя людей".

"Ми повинні знаходити навіть невеликі можливості для переговорів з РФ. Без цього завершити війну складно. Хоча й бажання вести переговори після того, що ми побачили в Бучі, немає", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня британська розвідка підтвердила погіршення гуманітарної ситуації у Маріуполі. Понад 160 тис. осіб не мають світла, зв’язку, доступу до медицини, тепла чи води.

Росіяни не припиняють завдавати авіаударів по місту. Не вщухають важкі бої.

Російські окупанти блокують доступ до гуманітарної допомоги, щоб змусити захисників Маріуполя здатися.

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