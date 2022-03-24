Після завершення комендантської години в місті працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики і рятувальники.

Ніч на 24 березня в Києві пройшла відносно спокійно, тривають роботи зі спорудження фортифікаційних споруд.

Як розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного часу - працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Городянам надаються всі комунальні послуги.

"У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки", – сказав він.

Для транспортного сполучення лівого і правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний і Дарницький мости.

"Традиційно звертаюся до водіїв, щоб пропускали машини "швидкої допомоги" і машини з гуманітарною допомогою", – сказав Поворозник.

Він нагадав, що в Києві працює гуманітарний штаб, який накопичує запаси продуктів харчування і забезпечує соціально вразливих людей медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності.

Крім того, триває евакуація осіб з малозахищених категорій населення зі столиці. Черговим рейсом в одну з європейських країн відправлено 120 осіб, з яких 73 дитини з інвалідністю.

У КМДА нагадали, що з початку широкомасштабного російського вторгнення в столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садів і 12 шкіл.

Війна проти України: