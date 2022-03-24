Ніч на 24 березня в Києві пройшла відносно спокійно, тривають роботи зі спорудження фортифікаційних споруд.
Як розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, після завершення комендантської години місто живе в режимі воєнного часу - працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Городянам надаються всі комунальні послуги.
"У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки", – сказав він.
Для транспортного сполучення лівого і правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний і Дарницький мости.
"Традиційно звертаюся до водіїв, щоб пропускали машини "швидкої допомоги" і машини з гуманітарною допомогою", – сказав Поворозник.
Він нагадав, що в Києві працює гуманітарний штаб, який накопичує запаси продуктів харчування і забезпечує соціально вразливих людей медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності.
Крім того, триває евакуація осіб з малозахищених категорій населення зі столиці. Черговим рейсом в одну з європейських країн відправлено 120 осіб, з яких 73 дитини з інвалідністю.
У КМДА нагадали, що з початку широкомасштабного російського вторгнення в столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садів і 12 шкіл.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.