В СБУ закликають батьків контролювати своїх синів і дочок.

Російські окупанти втягують у війну українських дітей. Вони обіцяють гроші в обмін на інформацію про позиції ЗСУ.

Інформацією про один з таких інцидентів поділилася Служба безпеки України.

У Харківській області оперативники СБУ викрили неповнолітнього хлопця, якого розвідка РФ зробила коригувальником вогню. Хлопчик побачив у месенджері "Телеграм" відповідну російську рекламу. Він зацікавився пропозицією, після чого з ним зв'язалися військові РФ. Вороги пообіцяли заплатити дитині гроші в обмін на інформацію про місцезнаходження ЗСУ.

Коли хлопець відправив окупантам дані, ті почали відповідати все рідше. Гроші хлопчикові, звичайно ж, ніхто не заплатив. СБУ провела з дитиною і його батьком роз'яснювальну роботу, а також закликала всіх батьків уважно стежити за своїми синами і дочками.

Це вже не перший випадок, коли окупанти втягують дітей у війну. Раніше на Харківщині вони викрали двох хлопчиків і використали їх для шантажу.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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