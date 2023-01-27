Юрій Ігнат зазначив, що російські окупанти спеціально прибирають ядерну частину.

Російська авіація б'є по Україні ракетами Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Таким чином окупанти намагаються виснажити засоби протиповітряної оборони.

За словами спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Х-55-ракета з ядерною боєголовкою, але росіяни прибирають ядерну частину. При цьому він вказав, що для балансування ракети ставлять імітатор, який дозволяє зберегти аеродинамічні якості.

"Для чого її використовують? Для того, щоб розосередити нашу ППО, вона може використовуватися і як фейкова ціль. Припустимо, що ракети летять в купі - 5 штук - з них можуть бути дві Х-55 і три Х-101 (крилата ракета класу "повітря - земля") летять за маршрутом. Для того щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них ракети", - пояснив військовий.

Відео дня

Крім того, він вказав, що у Кремля зменшуються запаси як ракет Х-55, так "Калібрів".

Ракетний удар по Україні - що відомо

26 січня російські окупанти здійснили нову масовану атаку по містах України. Українські військові знищили 47 з 55 запущених ракет, серед яких Х-101, Х-555, Х-47, Х-59, "Кинджали" та "Калібри".

Зазначається, що під Києвом збили ракету Х-55 з імітатором ядерної "спеціальної" бойової частини. Її уламки знайшли в районі Борисполя.

Вас також можуть зацікавити новини: